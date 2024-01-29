القومي للحوكمة يحتفل بتخريج دفعات من برنامج "قيادة التغيير فى المنظمات الديناميكية"

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القاهرة - سامية سيد - احتفل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بالتعاون مع الجامعة الأمريكية؛ بتخريج ثلاث دفعات من البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" لعدد 86 من القيادات العليا بالجهاز الإداري بالدولة يمثلون 12 جهة حكومية، وذلك بحضور د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، د. شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، د. نهى المكاوي، عميد كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة.

وخلال كلمتها بحفل الختام قدمت د. شريفة شريف التهنئة للخريجين على اجتياز المرحلة الأولى من البرنامج، متمنية لهم التوفيق والتميز، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي في مرحلتيه يضم العديد من الموضوعات مثل تحليل السياسات العامة والادارة الاستراتيجية في المجال الحكومي والقيادة والاصلاح المؤسسي.

وأشارت شريف إلى أنه من المقرر إتمام المرحلة الثانية من البرنامج بالتعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وكلية ثندربيرد للإدارة الدولية التابعة لجامعة ولاية اريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تحت عنوان "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي"، والمقدمة كمنحة من المعهد بهدف تعزيز القيمة ورفع كفاءات المشاركين على مدار 5 ايام تدريبية لتمكينهم على مستوى قيادة المؤسسات بما يتناسب مع الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية.

شهد حفل التخرج تقديم 15 مشروع لأوراق السياسات من المشاركين في عدة مجالات إدارية وقضائية ومالية، حيث تضمنت أوراق السياسات، ورقة حول تحسين كفاءة وفاعلية برامج الحماية الاجتماعية، وأخرى حول إمكانية الحصول على الخدمات المالية (الادخار والقروض) للمرأة الريفية في مصر، وورقة حول المعوقات التشريعية والاجتماعية للعاملات المنزليات، وورقة سياسات بشأن الشمول المالي للإناث في المناطق الريفية.

يشار إلى أن الجهات الحكومية المشاركة ببرنامج "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" تضم رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، النقل، والمالية، والسياحة، والكهرباء، والعدل، الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات، والتربية والتعليم، والصحة، والمجلس القومي المرأة، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، هيئة التنمية الصناعية، هيئة الدواء المصرية، جامعة المنصورة، جامعة عين شمس. حضر الاحتفال من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نبيل فؤاد، مدير عام الموارد البشرية وتطوير الأعمال بالمعهد، أماني الديب، مدير إدارة التعاون الدولي.