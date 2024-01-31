“موانئ”: إنشاء مناطق مخطاف جديدة بميناء الملك فهد الصناعي بينبع تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من 5 إلى 27 سفينة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إنشاء مناطق مخطاف جديدة بميناء الملك فهد الصناعي بينبع؛ وتحديث عدد آخر؛ لتقديم عدة خدمات لوجستية تشمل تزويد السفن بالمؤن ، والوقود ، والإمدادات المختلفة، إضافة إلى توفير أعمال صيانة السفن.

ويأتي ذلك في إطار حرص “موانئ” على تعزيز مكانة الموانئ السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والارتقاء بأدائها وخدماتها التشغيلية واللوجستية؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور التقاء ثلاث قارات، ضمن رؤية 2030م.

وتعمل مناطق المخطاف الجديدة على تعزيز جهود “موانئ” الرامية لرفع مؤشرات الأداء التشغيلي، وتقليل أوقات ترصيف السفن بالميناء، حيث يصل عدد مناطق المخطاف متعددة الأعماق في الميناء إلى 5 مناطق، تستوعب 27 سفينة بنسبة زيادة تصل إلى 440%، مقارنة بـ5 سفن في السابق.

ويسهم إنشاء هذه الخليج 365 في تطوير إمكانيات الميناء، الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، وقربه الجغرافي من المصانع الوطنية داخل مدينة ينبع الصناعية؛ مما يجعله الخيار الأفضل للشركات العاملة بمجال التصدير، لأنه يوفر جميع الخدمات التشغيلية اللازمة لنجاح عمليات النقل، إضافة إلى تأمين متطلبات المجمعات الصناعية.

يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع استقبل مؤخرًا أول سفينة بالمنطقة ( A 3)، وهي السفينة (ATHIRI) التي ترفع العلم (MARSHAL ISLANDS) بطول 229 مترًا، ويصل عرضها إلى 32 مترًا، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 73,982 طنًا.