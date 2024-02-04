"ضوئيات" تحصل على ترخيص إنشاء محطات إنزال الكوابل والسعات الدولية

من خلال هدف طموح يتمثل في إنتاج 50 % من الكهرباء من مصادر #الطاقة_المتجددة.. "إنرجي بورتال": #السعودية نموذج ملهم في مجال تحول الطاقة#اقتصاد_اليوم

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