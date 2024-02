شكرا لقرائتكم خبر عن "ضوئيات" تحصل على ترخيص إنشاء محطات إنزال الكوابل والسعات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، عن حصولها على ترخيص إنشاء محطات الإنزال وسعات الكابلات الدولية من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST).ويسمح الترخيص لشركة ضوئيات ببناء وتشغيل وصيانة محطات الإنزال (CLS) وتوفير الاتصال الدولي لمشغلي الاتصالات المحلية والدولية ومقدمي الخدمات ومزودي المحتوى، وبناءً على حجم استثماراتها المعلنة سابقًا بقيمة 2.6 مليار دولار (9.8 مليارات ريال سعودي). التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)يمثل حصول ضوئيات على الرخصة خطوة استراتيجية مهمة نحو التزام شركة ضوئيات بتطوير صناعة الاتصالات، وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة، وتوسيع وتمكين قاعدة البنية التحتية والخدمات الرقمية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت عالية السرعة التي يمكن الاعتماد عليها.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ضوئيات وائل بن علي الغامدي، أن حصول الشركة على هذا الترخيص سوف يمكَنها من أداء دورها لتوفير اتصال دولي بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة، وتطوير البنى التحتية للاتصالات في المملكة، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.وستوفر "ضوئيات" خدمات ربط محطات الإنزال وسعات الكابلات الدولية في مواقع استراتيجية في المملكة، ما يوفر اتصالًا دوليًا عالي السرعة للشركات الدولية والمحلية، كما ستقدم الشركة مجموعة فريدة ومتنوعة من الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها.