بتخفيضات تتراوح بين 25-30%..الزراعة تعلن إقامة أكبر معرض للسلع قبل شهر رمضان يشمل أكثر من 80 سلعة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إقامة أكبر معرض للسلع قبل شهر رمضان وطرح أكثر من 80 سلعة.

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لاستقبال شهر رمضان الكريم بمضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة بتخفيضات تتراوح بين 25-30%، لرفع العبء عن المواطنين، وذلك من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة، فى اطار مبادرة " خير مزارعنا لاهالينا "، حيث يتم الاستعداد حاليًا لاقامة أكبر معرض للسلع الغذائية بمبنى الزراعات المحمية التابع للوزارة فى الدقى

وتطرح الوزارة فى منافذها نحو أكثر من 80 سلعة، منها أنواع اللحوم المختلفة البلدى والمجمد، والدواجن بأنواعها "البط ، الفراخ، والكبد، والحمام ، والسمان " وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى.

أوضح المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمسئول عن المنافذ أنه يتم طرح الخضار والفاكهة والبقوليات والسلع الغذائية واللحوم المجمدة ومصنعاتها واللحوم البلدية والضانى والدواجن المجمدة ومصنعاتها والأسماك المجمدة و العسل وزيت الزيتون والألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%، تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل.

أضاف صالح أنه يتم حشد جهود الجهات الانتاجية التابعة للوزارة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وأن يكون للوزارة دور إيجابي ومباشر في خدمة ودعم المواطنين، والمساهمة في خفض الأسعار، من خلال ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية باسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، بكافة منافذها الثابتة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، و المتحركة التى تجوب القرى والمحافظات المختلفة.