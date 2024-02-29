هيئة السوق المالية توافق على طرح وحدات صندوق جامعة الملك خالد الوقفي للمساهمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت هيئة السوق المالية، الموافقة لـ “شركة الإنماء للاستثمار” على طرح وحدات “صندوق جامعة الملك خالد الوقفي” طرحًا عامًّا، للمساهمة من جميع فئات المجتمع.

وأوضح أمين عام أوقاف الجامعة الدكتور عمر آل مشيط، أن الموافقة جاءت تتويجًا لجهود صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير الرئيس الفخري لأوقاف الجامعة، وبمتابعة من معالي رئيس الجامعة رئيس مجلس نظارة الوقف الجامعي الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.

وأكّد آل مشيط أن الموافقة على طرح وحدات “صندوق جامعة الملك خالد الوقفي” طرحًا عامًّا يأتي في سياق التوجهات الإستراتيجية للجامعة، حيث تتضمن استراتيجية جامعة الملك خالد 2030 المتوائمة مع إستراتيجية تطوير منطقة عسير، المنطلقة من رؤية السعودية 2030 هدفًا رئيسًا في “تنمية الإيرادات واستدامتها” وهو الهدف الذي يتسق مع نظام الجامعات الجديد.