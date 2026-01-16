انت الان تتابع خبر واشنطن توافق على تزويد العراق بأجهزة اتصالات عسكرية.. هذه قيمتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر موقع The Defense Post ،في تقرير ، أن "الولايات المتحدة وافقت على صفقة بقيمة 110 ملايين دولار لتوسيع شبكة الاتصالات العسكرية الفضائية العراقية"، مبينا أن "الصفقة تشمل تزويد العراق بمحطات طرفية صغيرة جدا ذات فتحات صغيرة (VSAT )اضافية، الى جانب اجهزة مودم، ومحطات مركزية، وأجهزة محمولة تكتيكية عبر الأقمار الصناعية تعمل بنطاق L، وقطع غيار، ودعم فني طويل الامد".وأضاف، أن "هذه الحزمة تعتمد على صفقة عسكرية أجنبية سابقة بقيمة 46 مليون دولار، تم تنفيذها دون الحاجة لإبلاغ الكونغرس رسمياً، وبدلا من ادخال اسلحة جديدة، تهدف الصفقة الى تعزيز قدرة العراق على نقل المعلومات بشكل امن داخل وزارة الدفاع العراقية".

ومن شان المعدات والخدمات المضافة تحسين الاتصال عبر الاقمار الصناعية لاغراض القيادة والسيطرة، وهي قدرة ترتبط ارتباطا وثيقا بامن الحدود، وحماية البنية التحتية للطاقة، والتنسيق بين القوات المنتشرة في مناطق متباعدة، بحسب التقرير الذي شره الموقع.

وتعد شركة Network Innovations الاميركية المتخصصة بالاتصالات، ومقرها ولاية ماريلاند، المتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة.

ولا تقتصر الصفقة على المعدات فقط، اذ تشمل ايضا التدريب والدعم الهندسي، فضلا عن تكليف موظفين من الحكومة الاميركية ومن الشركات المتعاقدة بالعمل في العراق لمدة تصل الى خمس سنوات.

ومن المتوقع ان تتولى هذه الفرق دعم مراجعات البرنامج الدورية التي تعقد كل ثلاثة اشهر، والاشراف على تحديثات المعدات، وتنفيذ برامج تدريب داخل العراق.

تندرج الموافقة على منظومات VSAT ضمن نمط اوسع من التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والعراق خلال العامين الماضيين، حيث تركزت الصفقات الاخيرة بشكل اساسي على الاستدامة والتدريب والتحديث، بدلا من شراء منصات جديدة.

وقد وافقت واشنطن على عدة برامج لدعم اسطول العراق من مقاتلات f-16 المصنوعة في الولايات المتحدة، شملت اعمال الصيانة وقطع الغيار والدعم اللوجستي من قبل المتعاقدين لضمان بقاء الطائرات في حالة تشغيلية.

كما استمرت مبيعات الصواريخ والذخائر بوتيرة مدروسة.

خلال العامين الماضيين وافقت الولايات المتحدة على دعم الذخائر الموجهة بدقة بما في ذلك صواريخ هيلفاير المستخدمة من قبل الطائرات والمروحيات العراقية مع التركيز على اعادة التجهيز وضمان استمرار عملها بدلا من شراء كميات كبيرة جديدة.