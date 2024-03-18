شكرا لقرائتكم خبر هانوفر ري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وستقترح الشركة التي يقع مقرها في شمال ألمانيا، ربحا عن العام الماضي، بقيمة (7.20 يوروهات) (7.8 دولارات) للسهم الواحد، مقارنة بربح السهم في العام السابق الذي بلغ (6 يوروهات) للسهم الواحد.
وتتوزع حصة ربح السهم المرتقبة لـ2023 بين ربح عادي بقيمة (6 يوروهات)، وربح خاص بقيمة (1.2 يورو) للسهم الواحد.
وبالنسبة للعام السابق، قامت شركة هانوفر ري بدفع بربح عادي بقيمة (5 يوروهات) وربح خاص بقيمة 1 يورو للسهم.
وفي بداية فبراير، أعلنت شركة إعادة التأمين الألمانية عن تحقيق دخل صافي بلغ حوالي 1.8 مليار يورو لـ2023، وهي أفضل نتيجة للشركة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر هانوفر ري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.