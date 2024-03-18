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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هانوفر ري الألمانية، ثالث أكبر مجموعة إعادة تأمين في العالم، تعتزم زيادة حصص الأرباح المدفوعة لحملة الأسهم بعد الأرباح القياسية التي تحققت في 2023.

وستقترح الشركة التي يقع مقرها في شمال ألمانيا، ربحا عن العام الماضي، بقيمة (7.20 يوروهات) (7.8 دولارات) للسهم الواحد، مقارنة بربح السهم في العام السابق الذي بلغ (6 يوروهات) للسهم الواحد.

وتتوزع حصة ربح السهم المرتقبة لـ2023 بين ربح عادي بقيمة (6 يوروهات)، وربح خاص بقيمة (1.2 يورو) للسهم الواحد.

وبالنسبة للعام السابق، قامت شركة هانوفر ري بدفع بربح عادي بقيمة (5 يوروهات) وربح خاص بقيمة 1 يورو للسهم.

وفي بداية فبراير، أعلنت شركة إعادة التأمين الألمانية عن تحقيق دخل صافي بلغ حوالي 1.8 مليار يورو لـ2023، وهي أفضل نتيجة للشركة حتى الآن.