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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الجوف تعقد السبت المقبل جمعيتها العمومية للعام المالي 2023م عبر الاتصال المرئي، موجهة الدعوة إلى رجال وسيدات الأعمال من المنتسبين لحضور الجمعية، وذلك في مقر الغرفة التجارية. وتتناول الجمعية في انعقادها التقرير السنوي لنشاط الغرفة لعام 2023م، ومناقشة المركز المالي واعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023م، واعتمادها ومراجعة مشروع الموازنة التقديرية لعام 2024م واعتمادها، إضافة إلى اختيار مراجع الحسابات للغرفة واختيار المكتب الاستشاري لتقييم الأداء واعتماد لوائحها الداخلية ومناقشة المقترحات المقدمة من المشتركين.

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