«مدارك».. برنامج لتمكين القدرات الوطنية في مسارات متخصصة بقطاع الفضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية برنامج «مدارك»، لتمكين القدرات الوطنية لبناء مستقبل مستدام للقطاع، والاستفادة من ذوي الخبرة للتركيز على المسارات المهنية المتخصصة بقطاع الفضاء، إضافة إلى بناء أساس معرفي في علومه، وبدء رحلة تعلم المشاركين وصقل مهاراتهم، بما يسهم في نمو قطاع الفضاء.

وبينت الهيئة أن البرنامج سيقام بالشراكة مع جامعة الفضاء الدولية بفرنسا، ومعهد جورجيا التقني، وكلية ثندربيرد للإدارة العالمية، وشركة بي أيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب، وجامعة اليمامة كشريك تعليمي، فيما ستقدم مساراته حضوريا في مدينة الرياض ومحافظة جدة، كما سيتيح للمسجلين الحضور «افتراضيا» في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل بالبرنامج يتيح الانضمام إلى أحد 3 مسارات متخصصة، حيث يتضمن مسار تطوير أعمال الفضاء تقديم فهم شامل لاقتصاد الفضاء والتمكن من المهارات اللازمة للإسهام في نجاح مشاريعه، كما يتطلع مسار برمجيات وبيانات الفضاء للتعريف بمصادر البيانات والبرمجيات اللازمة لتنفيذ المهام المتعلقة بالفضاء وتطبيقات الأقمار الصناعية، ويسعى مسار هندسة الفضاء لتعزيز قدرة المشاركين على استكشاف تخصصات الفضاء الهندسية، والتعرف على تصميم وصيانة المركبات الفضائية والتحكم في تقنياتها.

ولفتت الهيئة إلى أن برنامج مدارك يستهدف عبر مسار تطوير أعمال الفضاء حديثي التخرج والمهنيين ذوي الخبرة في الاستراتيجية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد، والقانون، كما يستقطب مسار برمجيات وبيانات الفضاء حديثي التخرج والمهنيين المتخصصين في علوم الحاسب، وعلوم البيانات، وهندسة البيانات، والأمن السيبراني، ويخصص مسار هندسة الفضاء لحديثي التخرج والمهنيين العاملين في تخصصات الهندسة.

ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة ببرنامج «مدارك» إلى مراعاة اشتراطات القبول التي تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال ذي صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، واستكمال جميع متطلبات التسجيل، مع التأكد من القدرة على المشاركة في البرنامج حسب التواريخ والأوقات المحددة طوال فترة إقامته، وذلك خلال الفترة من 5 مايو وحتى 15 أغسطس 2024.

برنامج «مدارك»

الاهداف:

بناء مستقبل مستدام لقطاع الفضاء.

التركيز على المسارات المهنية المتخصصة.

بناء أساس معرفي في علوم الفضاء.

أطلقته:

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

الشركاء:

جامعة الفضاء الدولية بفرنسا.

معهد جورجيا التقني.

كلية ثندربيرد للإدارة العالمية.

شركة بي أيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب.

جامعة اليمامة كشريك تعليمي.

تقديم المسارات:

حضوريا في الرياض وجدة.

افتراضيا في جميع مناطق المملكة.

3 مسارات متخصصة:

تطوير أعمال الفضاء، ويستهدف حديثي التخرج والمهنيين ذوي الخبرة.

برمجيات وبيانات الفضاء، ويستهدف حديثي التخرج والمهنيين المتخصصين في علوم الحاسب، وعلوم البيانات، وهندسة البيانات، والأمن السيبراني.

هندسة الفضاء، ويستهدف حديثي التخرج والمهنيين العاملين في تخصصات الهندسة.

شروط القبول:

المتقدم سعودي الجنسية.

درجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال ذي صلة.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

استكمال جميع متطلبات التسجيل.

القدرة على المشاركة في البرنامج طوال فترة إقامته.

فترة البرنامج:

5 مايو حتى 15أغسطس2024.

التقديم: