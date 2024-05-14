التقى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله وفدًا من الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان لبحث سبل دعم موظفي المستشفيات الحكومية، وتم تقديم مسودة مشروع قانون تقاعد لموظفين المستشفيات الحكومية شبيه بقانون التقاعد المطبق بالادارة العامة كما تم التطرق الى توحيد العطاءت بالقطاع العام ومنها المنح المدرسية.
وتم التطرق خلال اللقاء الى موضوع مشروع السلف المالية الذي تمت احالته من وزارة الصحة الى وزارة المال لزوم تمويل الزيادات الاخيرة ( صفائح بنزين ومثابرة )والذي سوف يتم متابعته للاسراع في صرف الاموال وتحويلها الى حسابات المستشفيات الحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بحث مع وفد من نقابة موظفي المستشفيات الحكومية في مشروع قانون التقاعد وتمويل الزيادات الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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