شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة العالمية تبحث نزاعا بين الصين وأمريكا بسبب الإعفاءات الضريبية للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد منظمة التجارة العالمية wto محطة مهمة؛ لبحث أو حل النزاعات بين الدول حول الأنشطة التجارية، وما تشملها من فرض رسوم إغراق أو إعفاءات ضريبية وجمركية قد تضر بمصالح دولة أخرى.. تعرف على أحدث نزاع في المنظمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية .

1 - طلبت الصين من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات بشأن النزاع مع الولايات المتحدة بشأن بعض الإعفاءات الضريبية بموجب قانون خفض التضخم الأمريكي لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية ومشاريع الطاقة المتجددة.

2 - تم تعميم الطلب على أعضاء منظمة التجارة العالمية .

3 - تزعم الصين أن الاعتمادات الأمريكية المعنية مشروطة باستخدام السلع المحلية بدلاً من السلع المستوردة أو التمييز ضد السلع ذات المنشأ الصيني.

4 – هذا ينتهك أحكام الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994.

5 – كما ينتهك اتفاقية تدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة، واتفاقية التجارة الحرة.

6 - يؤدي طلب المشاورات رسميًا إلى بدء النزاع في منظمة التجارة العالمية، حيث تتيح المشاورات للأطراف فرصة مناقشة الأمر وإيجاد حل مرض دون المضي قدمًا في التقاضي.

7 - بعد 60 يومًا، إذا فشلت المشاورات في حل النزاع، يجوز لمقدم الشكوى أن يطلب التحكيم من قبل لجنة.