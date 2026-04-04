«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق حملة «صحتهم أمانة» بمشاريع تتجاوز 6 ملايين درهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملة «صحتهم أمانة» لعام 2026، بهدف تنفيذ مشاريع تتجاوز 6 ملايين درهم، منها علاج 200 حالة مرضية داخل الإمارات وخارجها، وبناء عشرات المراكز الصحية في المناطق الفقيرة، وتوفير المعدات والأجهزة الطبية للمشافي والعيادات في أشد المناطق احتياجاً حول العالم.

وقال الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، إن حملة «صحتهم أمانة» باتت علامة فارقة في سجل الحملات الموسمية التي تطلقها الهيئة على مدار العام، لما تحمله من بُعد إنساني، وأثر عظيم في إنقاذ حياة الناس وتخفيف آلام المرضى الذين ضاقت بهم السبل. وأضاف أن الهيئة تحرص على أن تكون الحملة بوابة أمل للكثير من المجتمعات الفقيرة، وتسعى إلى أن تتجاوز مفهوم تقديم العلاج، إلى إنشاء مرافق صحية متكاملة وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية مثل أجهزة غسيل الكُلى والسكري والضغط وأسطوانات الأكسجين والسماعات الطبية وغيرها. ودعا أهل الخير إلى المساهمة في إنجاح الحملة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وبناء مجتمعات أكثر صحة واستقراراً.