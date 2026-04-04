تكنولوجيا: اقتراب إطلاق جهاز PS6 المحمول مع استعداد سوني لمرحلة الانتقال الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتزايد التسريبات حول الجيل القادم من أجهزة PlayStation، حيث تشير معلومات جديدة إلى أن سوني تعمل على تطوير جهاز PS6 المحمول إلى جانب النسخة التقليدية، مع التركيز على تشغيل ألعاب PS5 بكفاءة.

ويكشف مسرب معروف أن الشركة تخطط لتوحيد بيئة التطوير بين أجهزتها، من خلال تقنيات مثل “Power Saver Mode” وميزة “PlayGo”، بهدف تحسين توافق الألعاب مع الأجهزة الأقل قوة، مثل الجهاز المحمول المرتقب.

كما قامت سوني بتحديث حزمة تطوير البرمجيات (SDK) إلى الإصدار 13، ما يسمح للمطورين بتقسيم ملفات اللعبة مثل الرسوميات والخامات وفقًا لكل جهاز. وبذلك، لن يضطر المستخدمون لتحميل ملفات غير مخصصة لأجهزتهم، وهو ما يعزز كفاءة الأداء وتقليل استهلاك الموارد.

ويشير وجود حزمة مخصصة لوضع توفير الطاقة في PS5 إلى أنها قد تكون الأساس لتجربة الجهاز المحمول، خاصة مع توقعات بأن يعتمد على قدرات أقل مقارنة بالأجهزة المنزلية.

وفي سياق متصل، أبلغت سوني المطورين بأنها ستنهي دعم خدمات PSN القديمة للألعاب الجديدة على PS4 بدءًا من ربيع 2026، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تهيئة النظام البيئي للجيل القادم.

وتعزز هذه التحركات التوقعات بقرب إطلاق PS6 وجهازه المحمول، مع احتمالية طرحهما في عام 2027.

