شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك علاقة بين ارتفاع أسعار الشوكولاتة والتغيرات المناخية؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط ارتفاع الأسعار لمحبي الشوكولاتة في جميع أنحاء العالم جزئيًا بتغير المناخ مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الكاكاو، حيث تنمو أشجار الكاكاو بالقرب من خط الاستواء وتكون حساسة للتغيرات في الطقس، وتقلب موجات الحر والأمطار الغزيرة المحاصيل رأسا على عقب في غرب أفريقيا، التي تنتج ثلاثة أرباع الكاكاو في العالم.

وارتفعت أسعار الكاكاو بنسبة 136% بين يوليو 2022 وفبراير2024. بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد ، لافتا أن المستهلكين المحبين للشوكولاتة يتأثرون في جميع أنحاء العالم بارتفاع أسعار الكاكاو ويرجع ذلك جزئيًا إلى أزمة المناخ.

وأدى الطقس المتطرف وأنماط المناخ المتغيرة إلى قلب محاصيل المحاصيل رأسا على عقب، والتي من المتوقع أن تنخفض للعام الثالث على التوالي، مما يؤدي إلى تشديد الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار.

أشار انه ارتفعت تكلفة الكاكاو، المكون الرئيسي لصنع الحلويات المحبوبة، بنسبة 136% بين يوليو 2022 وفبراير 2024، وفقًا لرصد أسعار السلع الأساسية في الأونكتاد.

كما تجاوز السعر في سوق العقود الآجلة 10000 دولار لأول مرة على الإطلاق في 26 مارس.

وقد تسربت هذه الزيادة إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم، الذين يعانون بالفعل من التضخم وأزمة تكاليف المعيشة بين الأجيال.

أوضحت منظمة الأونكتاد أن ظاهرة المناخ "إل نينيو"، التي تتميز بدرجات حرارة سطحية أكثر دفئا في أجزاء من المحيط الهادئ، تسببت في طقس أكثر سخونة وتغير في أنماط هطول الأمطار.

وفي غرب أفريقيا، التي تنتج الجزء الأكبر من إمدادات الكاكاو العالمية، تتعرض المحاصيل لتهديد متزايد بسبب موجات الحر والأمطار الغزيرة وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمناخ.

على سبيل المثال، أدى هطول الأمطار الغزيرة في غانا وكوت ديفوار خلال الربع الأخير من عام 2023 إلى اندلاع فيروس منتفخ البراعم ومرض القرون السوداء ــ وهي حالة تؤدي إلى تعفن قرون الكاكاو وتصلبها.



وستكون التداعيات عالمية نظرا لأن البلدين أنتجا 58% من الكاكاو في العالم بين عامي 2022 و2023.

وتتوقع المنظمة الدولية للكاكاو عجزا عالميا بنحو 374 ألف طن لموسم 2023-2024 مقارنة مع 74 ألف طن الموسم الماضي.

يقول رودريجو كاركامو، كبير الاقتصاديين في الأونكتاد: "لهذا السبب، وفي مواجهة الطلب العالمي غير المرن على أسعار الكاكاو على المدى القصير، تؤدي الصدمات في جانب العرض إلى ارتفاع الأسعار". لافتا إن ارتفاع أسعار الكاكاو هو مجرد مثال واحد على كيفية تأثير تغير المناخ بعيد المدى على المجتمع والاقتصاد.



يقول كاركامو: "إنه يظهر أهمية معالجة تغير المناخ بالنسبة لجميع المستهلكين في جميع أنحاء العالم، وتحقيق الأهداف المناخية وتدابير التخفيف من تغير المناخ مثل المساهمات المحددة وطنيا".