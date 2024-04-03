شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-4-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-4-2024.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والدولية للأسمدة والكيماويات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وفتنس برايم للأندية الصحية.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسويدي إليكتريك، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.874 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 399.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.3 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.3%، والعرب على 5.19%، واستحوذت المؤسسات على 30.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 47.9 مليون جنيه، 31.3 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، 42.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 49.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 27937 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 34100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11921 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 6366 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 9060 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 7760 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1523 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 22.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.04%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 32.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.62%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 27.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.93%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 33.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.44%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.459 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.52%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.344 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.11%.

- كفر الزيا للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 7.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.84%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 4.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.87%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 5.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.49%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.41%.