شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توفر ماكينات ديزل بالمساجد الكبرى بالمحافظات استعدادا لصلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، وجهت شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية بتوفير ماكينات ديزل احتياطية بجميع المساجد والساحات الكبرى المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لتأمين التغذية الكهربائية لهم فى حالة حدوث أى عطل فنى طارئ.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركة القابضة وجهت بتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الفطر المبارك وحل شكاوى المستهلكين الفنية بأقصى سرعة وبأعلى جودة.



وأشار المصدر، إلى أن رفع حالة الطوارئ لا يعنى أنه سيكون هناك انقطاعات ناتجة عن تخفيف الأحمال ، مشيرا إلى أنه مركز التحكم القومى للكهرباء ينتظر تعليمات مجلس الوزراء بشأن الاستمرار فى وقف تخفيف الاحمال خلال أيام العيد أو العودة للتخفيف مع انتهاء الشهر الكريم.