شكرا لقرائتكم خبر عن "أوابك": ارتفاع الطاقات التصميمية لمصافي النفط لـ9818.1 ألف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسوق في الدول أعضاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، نحو 579.5 مليار متر مكعب في عام 2022، وقد شكلت حصة الدول الاعضاء ما يقارب من 14.3% من الإنتاج العالمي دون أي تغير عن السنة السابقة.

وأشار التقرير الإحصائى السنوى2023 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول"أوابك"،إلى عمليات تصنيع النفط والغاز الطبيعي، حيث ارتفعت الطاقات التصميمية لمصافي النفط القائمة في الدول الاعضاء في عام 2022 لتبلغ 9818.1 ألف برميل يوميا محققة بذلك معدل نمو يقدر بنحو 2.8% مقارنة بعام 2021.



وأضاف التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، أن إنتاج الدول الاعضاء من المشتقات النفطية بلغ حوالي 7983 ألف برميل يوميا، مشكلاً زيادة بنسبة 6.7% مقارنة بعام 2021.