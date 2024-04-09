شكرا لقرائتكم خبر عن تغذية دورية لماكينات الصراف الآلى بالكاش لتلبية احتياجات المواطنين بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى، لـ"الخليج 365"، إنه يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش، بشكل دورى، طبقًا لخطة وتعليمات من البنك المركزى، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك .

وتعمل شبكة ماكينات الصراف الآلى، البالغ عددها نحو 22 ألف ماكينة، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.

وبدأت البنوك العاملة فى مصر وعددها 37 بنكا، اليوم الثلاثاء إجازة تستمر حتى يوم الأحد المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتستمر إجازة البنوك لمدة 6 أيام اعتباراً من اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024.

وذكر البنك المركزى المصرى فى بيان له أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الاثنين 15 أبريل 2024.