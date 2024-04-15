شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تقرر استمرار إيقاف تداول سهم ثقة لإدارة الأعمال والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار إيقاف التداول على الورقة المالية ثقة لإدارة الأعمال والتنمية؛ لإنهاء كافة التحفظات واستيفاء متطلبات استمرار القيد بالبورصة المصرية، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في إعمال شئونها بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

ويأتي هذا بعدما سبق أن منحت هيئة الرقابة المالية، مهلة لشركة ثقة لإدارة الأعمال لموافاتها بالقوائم المالية المعدلة بعد تقرير مراقب الحسابات المكلف من الهيئة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهي في 31 ديسمبر عام 2022 والذي أكد أن القوائم المالية للشركة عن الفترة المذكورة لا تعبر بوضوح وعدالة في كل جوانبها العامة عن المركز المالي للشركة، وكذلك نتيجة أعمالها عن السنة المالية المذكورة.

ولم تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل إعداد قوائمها المالية طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وعلى الأخص قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرات نفاذًا لهما، وفي ضوء تكرار هذه التحفظات في القوائم المالية اللاحقة للشركة، والتي كان آخرها القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، والمستمر بعضها في القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023.

كما أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 84 لسنة 2024، والمتضمن في مادته الأولى: "الموافقة على تصفية عمليات شركة سيتي جروب للأوراق المالية اعتبارًا من تاريخ الجمعية العامة العادية المنعقدة في 20/03/2023 وفقاً لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.