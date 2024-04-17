شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف رواتب العاملين بالدولة يوم الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة المالية، صرف رواتب 4.5 مليون موظف بالقطاع الحكومى يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل وتستمر حتى يوم 28 من الشهر ذاته.

وسيتم صرف راتب شهر مايو 2024، خلال الفترة من الخميس 23 مايو وحتى الأربعاء 29 مايو، في إطار التيسير على العاملين بكافة الجهات الإدارية للدولة، وحفاظًا على التدفقات النقدية للخزانة العامة.

ويمكن سحب المرتبات عن طريق ماكينات الصراف الآلى وعددها 23 ألف ماكينة على مدار 24 ساعة ويمكن استخدام كروت المرتبات فى الشراء مقابل السلع والخدمات.