تراجع جديد لأسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد بحوالي 5 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3100 جنيه

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3543 جنيها.

عيار 21 يسجل 3100 جنيه.

عيار 18 يسجل 2657 جنيها.

عيار 14 يسجل 2067 جنيها.

الجنيه الذهب 24800 جنيه.

بشكل عام نجد أن التصحيح السلبي الحالي في أسعار الذهب يعكس خروج المضاربين على ارتفاع الذهب من السوق بشكل تدريجى، وهو أحد العناصر التى ساعدت على ارتفاع أسعار الذهب وتسجيله مستويات قياسية وصلت إلى 2431 دولار للأونصة.

ونلاحظ أيضًا أن مشتريات صناديق الاستثمار الصينية المتداولة فى الذهب قد شهدت انتعاش فجأة، مع تدفقات بلغت 28.5 طنًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.