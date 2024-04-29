أخبار البورصة اليوم الإثنين 29-4-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 29-4-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.764 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأم بي للهندسة، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات.



البورصة تربح 73 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.764 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 648.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.6 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.86%، والعرب على 6.7%، واستحوذت المؤسسات على 30.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 110 مليون جنيه، 289.5 ألف جنيه، 975.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 30.3 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.57% ليغلق عند مستوى 26011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.45% ليغلق عند مستوى 31720 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.55% ليغلق عند مستوى 11197 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 5862 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 8376 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 7484 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1584 نقطة.

وصعدت أسهم 124 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتا المصرية لنظم التعليم الحديثة، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 10 ملايين سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المشروعات الصناعية والهندسية، والمهندس للتأمين، والعالمية للاستثمار والتنمية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 1.3 مليون سهم، 300 سهم، 18.1 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، 2000 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد 1825 سهم، 20 ألف سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، إذ حققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، إيرادات بلغت 22.7 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 17.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 28%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 19%.

وفي قطاع المطاحن، حققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إيرادات بلغت 875.4 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 737.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 18.73%، وبلغ صافي الربح 148.9 مليون جنيه مقارنة مع 105.1 مليون جنيه بنسبة نمو 41.73%.

حققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، إيرادات بلغت 231 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 186.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 23.6%، وبلغ صافي الربح 44.5 مليون جنيه مقارنة مع 31 مليون جنيه بنسبة نمو 43.4%.

كما حققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 664.6 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 440.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 50.9%، وبلغ صافي الربح 166.4 مليون جنيه مقارنة مع 35.1 مليون جنيه بنسبة نمو 374.5%.

وبالنسبة لقطاع البنوك، حقق بنك فيصل الإسلامي المصري، حجم أعمال بلغ 220.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 210.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 5.1%، وبلغ صافي أرباح الربع الأول 6 مليارات جنيه مقارنة مع 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 179.7%.

فيما حققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج "يونيراب"، إيرادات بلغت 25.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 13.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 84.85%، وبلغ صافي خسارة الربع الأول 2.8 مليون جنيه مقارنة مع 3 ملايين جنيه بنسبة نمو 8.75%.

وحققت شركة الدلتا للسكر، إيرادات بلغت 592.6 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 773.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 23%، وبلغ صافي الربح 216.7 مليون جنيه مقارنة مع 323.8 مليون جنيه بنسبة انخفاض 33%.

أسهم خزينة

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة على شراء 10 ملايين سهم خزينة من موارد الشركة الذاتية، على أن يتم التنفيذ من خلال السوق المفتوح، وفقًا للسعر المتداول اعتبارًا من 29 أبريل 2024.

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، عن شراء 2.6 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وذلك في إطار خطة الشركة لشراء عدد 2.9 مليون سهم من أسهم الشركة المتداولة في البورصة المصرية من السوق المفتوح كأسهم خزينة.