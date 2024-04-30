الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي رغم انخفاض أسعاره اليوم، مع ارتفاع الدولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 % ليصل إلى 2320.54 دولارًا للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 % مسجلة 2331.10 دولارًا.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 % إلى 26.72 دولارًا للأوقية، كما هبط سعر البلاتين 0.4 % إلى 943.52 دولارًا، وخسر البلاديوم 1 % إلى 964.25 دولارًا للأوقية.