الدولار يرتفع في البنوك في ختام التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك، بقيمة ٣ قروش، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة مستواه أمس، بحسب موقع "مصراوي".

وفيما يلي سعر الدولار بنهاية التعاملات:

البنك الأهلي المصري: 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.81 جنيه للشراء، و47.91 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.