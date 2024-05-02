مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 12352 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 6.68 نقاط ليقفل عند مستوى 12352.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 254 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الباحة، وريدان، والتعاونية، والصناعات الكهربائية، وميدغيلف للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الكيميائية، ومرافق، وزجاج، وساسكو، وشاكر، الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.69% و5.36%.

فيما كانت أسهم شركات: الصناعات الكهربائية، وشمس، والكيميائية، وأمريكانا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، وسال، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 95.60 نقطة، ليقفل عند مستوى 26457.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 77 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.