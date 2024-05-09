شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي يتخلى عن مكاسبه بعد تراجع الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسبه المبكرة وأغلق على تراجع اليوم الخميس بفعل هبوط أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق ومنها سهم طوكيو إلكترون الذي تأثر بتقديرات الإيرادات السنوية لشركة (أرم هولدنجز)البريطانية لتصميم الرقائق التي جاءت أقل من توقعات السوق.

وهبط المؤشر نيكي 0.34 % إلى 38073.98 نقطة بعد صعوده بما يعادل 0.5 % في وقت سابق من الجلسة.

وقال محللون "تراجعات أرم أدت إلى عمليات بيع واسعة لسهم طوكيو إلكترون وغيرها من أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق".

وأعلنت أرم هولدنجز تقديرات لإيرادات العام بأكمله أدنى من التوقعات، مما أدى إلى انخفاض سهمها المدرج في فرانكفورت بنحو 10 % اليوم الخميس.

وهبط سهم طوكيو إلكترون، وهي شركة يابانية لإنتاج معدات صناعة الرقائق، بنحو 3 %، وكان له التأثير الأكبر على أداء المؤشر نيكي.

وانخفض أيضا سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا وتمتلك نحو 90 % من أرم هولدنجز نحو 3 %.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.26 % عند 2713.46 نقطة.

ومن بين أكثر من 1600 شركة مدرجة في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 1081 سهما بينما انخفض 519 سهما.

وأظهر ملخص اجتماع السياسة النقدية لمجلس إدارة بنك اليابان (المركزي) في أبريل ميلا إلى التشديد، إذ دعا الكثيرون إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة على نحو مطرد.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 0.91 %، وهو أعلى مستوى له منذ 26 أبريل.

