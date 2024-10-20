شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين إيهاب إبراهيم رئيسا تنفيذيا لـ«لازوردي للمجوهرات» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات، اليوم، على تعيين إيهاب إبراهيم كرئيس تنفيذي مكلف اعتباراً من تاريخه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إيهاب إبراهيم هو رئيس العمليات التنفيذي لشركة لازوردي مصر للمجوهرات منذ عام 2011م، وذلك بعد انضمامه إلى لازوردي في عام 2003م.
وتقلد العديد من المناصب القيادية الأخرى خلال فترة خبرته التي تتجاوز 30 عاماً، إضافة إلى أنه حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة قسم إدارة الأعمال من جامعة حلوان، جمهورية مصر العربية، عام 1990م، وحاصل على دبلوم مهني في التسويق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة مايو 2007م.
