الارشيف / الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3940 جنيها

0 نشر
اليوم - الدمام

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3940 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعد سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4502.75 جنيه للبيع، و4474.25 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4127.5 جنيه للبيع، و4101.5 جنيه للشراء.

عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى: 3940 جنيها للبيع، و3915 جنيها للشراء.

أخبار متعلقة

 

صندوق الاستثمارات العامة.. «ملهم عالمي» يرسم مستقبل الاقتصاد
رغم التحديات العالمية.. مؤشرات الاقتصاد السعودي تواصل الصعود وتحقق مستهدفاتها
وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الثلاثاء، 3377.25 جنيه للبيع، و3355.75 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الثلاثاء، 2626.75 جنيه للبيع، و2610 جنيهات للشراء.

أسعار الذهب

وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى: 2251.5 جنيه للبيع، و2237.25 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 31250 جنيها للبيع، و31320 جنيها للشراء.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements