شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال عطلة البنوك اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، في عطلة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 51.02 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك الأهليبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 51.01 جنيه للبيع، و50.91 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك مصراستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، عند: 51.01 جنيه للبيع، و50.91 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 51 جنيها للبيع، و50.90 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قناة السويسبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 51 جنيها للبيع، و50.90 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولياستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي، عند: 51.01 جنيه للبيع، و50.91 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، 51.01 جنيه للبيع، و50.91 جنيه للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 51.10 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنياستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، عند: 51 جنيها للبيع، و50.90 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني،50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.
مريم الجابري
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية