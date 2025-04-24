شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال عطلة البنوك اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، في عطلة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 51.02 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 51.01 جنيه للبيع، و50.91 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك مصر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، عند: 51.01 جنيه للبيع، و50.91 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 51 جنيها للبيع، و50.90 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 51 جنيها للبيع، و50.90 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي، عند: 51.01 جنيه للبيع، و50.91 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، 51.01 جنيه للبيع، و50.91 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 51.10 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، عند: 51 جنيها للبيع، و50.90 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قطر الوطني سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني،50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.