شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، في عطلة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 13.60 جنيه للبيع، و13.56 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك الأهلي بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 13.60 جنيه للبيع، و13.53 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك مصر استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، عند: 13.60 جنيه للبيع، و13.53 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 13.60 جنيه للبيع، و13.54 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك قناة السويس بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 13.60 جنيه للبيع، و13.52 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك التجاري الدولي استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي، عند: 13.60 جنيه للبيع، و13.55 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، 13.60 جنيه للبيع، و13.53 جنيه للشراء. سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 13.62 جنيه للبيع، و13.60 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الكويت الوطني استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، عند: 13.61 جنيه للبيع، و13.48 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك قطر الوطني سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، 13.59 جنيه للبيع، و13.48 جنيه للشراء.