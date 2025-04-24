شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، في عطلة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
سعر الريال في البنك المركزيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 13.60 جنيه للبيع، و13.56 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك الأهليبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 13.60 جنيه للبيع، و13.53 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك مصراستقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، عند: 13.60 جنيه للبيع، و13.53 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الإسكندريةسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 13.60 جنيه للبيع، و13.54 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قناة السويسبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 13.60 جنيه للبيع، و13.52 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك التجاري الدولياستقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي، عند: 13.60 جنيه للبيع، و13.55 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلاميسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، 13.60 جنيه للبيع، و13.53 جنيه للشراء.
سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 13.62 جنيه للبيع، و13.60 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الكويت الوطنياستقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، عند: 13.61 جنيه للبيع، و13.48 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قطر الوطنيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، 13.59 جنيه للبيع، و13.48 جنيه للشراء.
