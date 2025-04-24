شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4765 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس 24 أبريل 2025. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الخميس، 5445.75 جنيه للبيع، و5417.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الخميس، 4992 جنيها للبيع، و4965.75 جنيه للشراء. سعر عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الخميس، 4765 جنيها للبيع، و4740 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الخميس، 4084.25 جنيه للبيع، و4062.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الخميس، 3176.75 جنيه للبيع، و3160 جنيها للشراء. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الخميس، 2722.75 جنيه للبيع، و2708.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 38120 جنيها للبيع، و37920 جنيها للشراء.

