سعر سهم الماجد للعود (4165) يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 15-09-2025

اكتسى سعر سهم الماجد للعود (4165) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليتصدر بتلك المكاسب قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن بالرغم من هذا الارتفاع الحاد إلا أن الضغوط السلبية المحيطة بالسهم تظل قائمة، خاصة مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

وعلى أساس ذلك فطيلة استقرار سعر السهم دون مستوى المقاومة المحوري 122.00 ريال فإن توقعاتنا له تميل نحو الهبوط خلال تحركاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 106.40 ريال، أما في حالة اختراق تلك المقاومة سيكون إشارة قوية لعزم السهم على بدء موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي