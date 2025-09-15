شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتحرك في المنطقة الإيجابية وسط مخاوف مالية عالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •البنك المركزي الياباني يجتمع في وقت لاحق من هذا الأسبوع

•ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية بنحو 25 نقطة أساس



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليتحرك في المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي ،وسط طلب نشط على العملة كملاذ آمن ،بسبب مخاوف حول الاستقرار المالي العالمي.



يجتمع البنك المركزي الياباني أواخر هذا الأسبوع ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات رابع أكبر اقتصاد في العالم ،وسط توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير ،وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.2% إلى (147.39¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (147.65¥)، و سجل أعلى مستوى عند (147.77¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة منخفض بحوالي 0.3% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية.



•وعلى مدار الأسبوع الفائت ،فقد الين نسبة 0.2% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بسب تزايد حالة عدم اليقين السياسي في اليابان بعد استقالة رئيس الوزراء إيشيبا.



مخاوف مالية

أثار قرار وكالة فيتش يوم الجمعة بخفض التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا إلى أدنى مستوى على الإطلاق قلقًا واسعًا في الأوساط المالية العالمية، إذ يُنظر إلى فقدان ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لتصنيف AA- كإشارة مقلقة على هشاشة الوضع المالي الأوروبي.



ويعكس هذا الخفض مزيجًا من التوترات السياسية الداخلية وتفاقم مستويات الدين العام، ما يزيد من الضغوط على أسواق السندات الأوروبية ويثير مخاوف المستثمرين بشأن اتساع دائرة العدوى إلى اقتصادات أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.



تخلى المتداولون عن السندات الحكومية طويلة الأجل في كل من أوروبا وبريطانيا و الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، مع تجدد المخاوف بشأن تصاعد مستويات الديون في الاقتصادات الكبرى.



أثار هذا التحول قلق الأسواق من احتمال فقدان الحكومات حول العالم قدرتها على السيطرة على العجز المالي، وهو ما يهدد بارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد الضغوط على الاستقرار المالي العالمي.



البنك المركزي الياباني

•يجتمع البنك المركزي الياباني يوم الخميس المقبل لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات رابع أكبر اقتصاد في العالم ،على أن تصدر القرارات يوم الجمعة.



•تسعير احتمالات قيام البنك برفع أسعار الفائدة اليابانية بمقدار ربع نقطة مئوية فى هذا الاجتماع مستقر حاليًا حول 20%.



•مع استقرار التوقعات حول إبقاء أسعار الفائدة اليابانية دون أي تغيير يذكر ،وذلك للاجتماع الخامس على التوالي ، سينصب التركيز بالمثل على تعليقات المحافظ كازو أويدا حول مسار السياسة المستقبلية.



توقعات حول أداء الين الياباني

قال محللون في أم يو أف جي في مذكر:يستمر أداء الين الياباني في الضعف على المدى القريب، متأثرًا بتزايد حالة عدم اليقين السياسي في اليابان بعد استقالة رئيس الوزراء إيشيبا.



وأضاف المحللون :سيتعين على بنك اليابان المركزي إصدار إشارة بإمكانية رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت، ربما الشهر المقبل، لتحفيز انعكاس ضعف الين الياباني.



نظرة فنية

