مؤشرا ناسداك وإس آند بي 500 عند مستويات قياسية جديدة

ارتفعت عملة البيتكوين بشكل طفيف يوم الاثنين، مواصلة مكاسبها الأخيرة وسط قناعة متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقدم على خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.



لكن في المقابل تراجعت أسعار معظم العملات الرقمية البديلة، كما حدّت المخاوف الناشئة بشأن الجدوى طويلة المدى لاستثمارات الشركات الكبرى في بيتكوين – والتي شكّلت قوة شرائية رئيسية للعملة هذا العام – من مكاسبها.



وصعد البيتكوين بنسبة 0.7% لتسجل 116,527.3 دولارًا بحلول الساعة 02:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:01 بتوقيت غرينتش)، بعد أن أضافت نحو 5% الأسبوع الماضي.



البيتكوين مدعوم برهانات خفض الفائدة لكن الحذر قائم



شهد سعر البيتكوين في الآونة الأخيرة تعافيًا تدريجيًا من الخسائر الحادة التي تكبدتها من منتصف أغسطس وحتى أوائل سبتمبر.



ومع ذلك، لا تزال العملة تعاني من تراجع حاد عن مستوياتها المرتفعة في أغسطس نتيجة موجة من جني الأرباح إلى جانب تزايد المخاوف من اتساع نطاق استثمارات الشركات في الخزائن الرقمية.



وزادت هذه المخاوف بعدما رُفض إدراج شركة Strategy (التي كانت تُعرف سابقًا باسم مايكروستراتيجي – NASDAQ:MSTR) في مؤشر S&P 500، وهو ما أثار القلق بشأن جدوى استراتيجية الخزائن الرقمية. وحذّر محللو جيه. بي. مورغان من أن غياب المزيد من عمليات الإدراج في المؤشرات يضعف الآفاق طويلة المدى لهذا التوجه الاستثماري.



هذا الاتجاه جعل أسواق العملات المشفرة متأخرة عن موجة الارتفاع التي شهدتها الأصول عالية المخاطر الأخرى، لا سيما الأسهم.



ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي



تترقب أسواق العملات الرقمية أيضًا قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث تسعّر الأسواق بنسبة 99.6% خفضًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل احتمال 0.4% فقط بالإبقاء عليها دون تغيير، وفقًا لبيانات CME FedWatch.



عادةً ما تستفيد الأصول المضاربية مثل العملات المشفرة من خفض الفائدة، إذ يساهم في زيادة السيولة بالأسواق.



لكن لا يزال المتداولون متحفظين تجاه آفاق التيسير النقدي على المدى الطويل، خاصة وأن الفيدرالي حذّر مرارًا من مخاطر التضخم المستمر. كما أن رئيس المجلس جيروم باول لم يلتزم حتى الآن باتجاه واضح نحو التيسير، رغم الضغوط المتزايدة من البيت الأبيض لخفض الفائدة.