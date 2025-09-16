تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 16-09-2025

استقر سعر عملة بينانس كوين (BNBUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ليستعد السعر بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 949.50$، ويساعده في ذلك توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 949.50$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 980.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد