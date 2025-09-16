الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 16-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 16-09-2025 1/2
  • تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 16-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 16-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-16 12:15PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر عملة بينانس كوين (BNBUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ليستعد السعر بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 949.50$، ويساعده في ذلك توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 949.50$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 980.00$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا