انعقاد فعالية GLMC 365 في واشنطن بمشاركة سعودية لمناقشة مستقبل أسواق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت في مقر البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أعمال فعالية GLMC 365 الذي نظمه المؤتمر الدولي لسوق العمل بالشراكة مع البنك الدولي، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والأكاديميين والطلاب من مختلف دول العالم.

وجاءت الفعالية ضمن سلسلة مبادرات المؤتمر الدولي لسوق العمل، الهادفة إلى تسريع التحولات في سياسات التوظيف عالمياً وتعزيز قدرة أسواق العمل على التكيف مع التغيرات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وشهدت الجلسات الحوارية مناقشة مستقبل التوظيف ودور التقنية والذكاء الاصطناعي في تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل، والتحول من التوظيف القائم على الشهادات إلى التوظيف المبني على المهارات، كما خُصصت ورشة عمل للشباب بمشاركة طلاب سعوديين ودوليين من كبرى الجامعات الأمريكية، طرحوا خلالها تجاربهم ورؤاهم، ليتم تضمينها في التقرير الختامي للفعالية بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.

وأكد الدكتور أحمد اليماني، الرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة، خلال الندوة الحوارية أن انعقاد الفعالية في واشنطن هذا العام يعكس أهمية بناء حوار عالمي عابر للحدود حول مستقبل العمل، مشيراً إلى توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي بتغير 44% من مهارات العاملين بحلول عام 2027 بفعل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مما يجعل تبادل المعرفة والخبرات بين الدول ضرورة ملحّة.

واستعرض اليماني تجربة المملكة في بناء أنظمة عمل رقمية، أبرزها منصة “قوى” التي تجاوز عدد مستخدميها 14.5 مليون، موضحاً أنها أصبحت نموذجاً يُقدَّم عالمياً كمنصة قابلة للتطبيق في أسواق العمل الدولية، مشيراً إلى أن التقنية أسهمت في رفع فرص توظيف الحاصلين على الشهادات الرقمية المعتمدة بنسبة 72%.

وأشارت فعالية GLMC 365 على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لصياغة سياسات عمل مستقبلية أكثر مرونة واستجابة للتغيرات الرقمية، بما يتيح بناء منظومات عمل مبتكرة وشمولية وتمكين الشباب من اكتساب المهارات الرقمية والذاتية التي تعزز فرصهم في الاندماج في الاقتصاد الجديد على المستويين السعودي والعالمي.