سعر سهم أوبر (Uber) يكافح لاختراق مقاومة صلبة – توقعات اليوم – 29-09-2025

ارتفع قليلاً سعر سهم والت ديزني Walt Disney Company (DIS) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 111.55$، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب الأخيرة، في محاولة منه لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 111.55$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 106.20$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط