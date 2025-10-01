شكرا لقرائتكم خبر عن الين يوسع مكاسبه لأعلى مستوى في أسبوعين بفضل بنك اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •مخاوف حول الاستقرار المالي في الولايات المتحدة

•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية قبل نهاية العام



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين ،مستفيدًا من استمرار تراجع العملة الأمريكية المتضررة من مخاوف الاستقرار المالي في الولايات المتحدة بسبب الإغلاق الحكومي.



ازداد موقف مسؤولي بنك اليابان تشددًا في الأيام الأخيرة ،مما يعزز على نطاق واضح من احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية قبل نهاية هذا العام ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الحاسمة عن تطورات رابع أكبر اقتصاد في العالم.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى (147.46¥) الأدنى منذ 19 سبتمبر الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند ( 147.80¥)، و سجل أعلى مستوى عند (148.22¥).



•أنهي الين تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة يومية على التوالي،مع استمرار عمليات شراء العملة كملاذ آمن.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.25% ،ليعمق خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع عند 97.58 نقطة ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع بعدما أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها بعد منتصف الليل، بعد فشل الكونغرس في إقرار مشاريع قوانين التمويل ،بعد عجز ترامب والحزب الجمهوري و الديمقراطي في التوصل إلى اتفاق مؤقت فى اللحظة الأخيرة.



حذّر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الديمقراطيين في الكونجرس يوم الثلاثاء من أن السماح بإغلاق الحكومة الفيدرالية سيسمح لإدارته باتخاذ إجراءات "لا رجعة فيها"، بما في ذلك إغلاق برامج مهمة لهم.



أعلنت وزارتا العمل و التجارة الأمريكيتان أن وكالاتهما الإحصائية ستوقف إصدار البيانات في حال حدوث إغلاق جزئي. ويشمل ذلك إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر يوم الجمعة، والذي تعتبره الأسواق عاملاً أساسياً في تحديد ما إذا كان من المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنهاية هذا الشهر.



الفائدة اليابانية

•أظهر استطلاع تانكان تحسن ثقة الشركات المصنعة اليابانية الكبرى للربع الثاني على التوالي، وحافظت الشركات على خطط إنفاقها المتفائلة.



•ازداد موقف مسؤولي بنك اليابان تشددًا في الأيام الأخيرة، ومنهم أساهي نوغوتشي، العضو السابق في مجلس الإدارة والمؤيد للتيسير الكمي.



•قال نوغوتشي ،يوم الاثنين : بأن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية تتزايد "أكثر من أي وقت مضى".



•من المقرر أن يُلقي نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، والمحافظ كازو أويدا، خطابين يومي الخميس والجمعة على التوالي.



•يُرجّح المتداولون حاليًا رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اليابان في 30 أكتوبر بنسبة 40%، وفقًا لبيانات بورصة لندن.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

