تحديث توقع سعر الفضة اليوم 01-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-01 05:15AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر المؤشر باستقباله للعزم السلبي نتيجة لتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 لنلاحظ بدء تشكيله لموجات هابطة باستقراره حاليا قرب 97.25.

 

نؤكد على أهمية تحقيق السعر لكسر العائق اللحظي المستقر عند 96.85 ليؤكد ذلك الاستمرارية السلبية لنتوقع استهداف السعر أولا لمستوى 96.50 وصولا للهدف التالي المتمركز قرب 96.10.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.50 و 97.55

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

