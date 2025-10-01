تحديث توقع سعر الفضة اليوم 01-10-2025

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.50 و 97.55

نؤكد على أهمية تحقيق السعر لكسر العائق اللحظي المستقر عند 96.85 ليؤكد ذلك الاستمرارية السلبية لنتوقع استهداف السعر أولا لمستوى 96.50 وصولا للهدف التالي المتمركز قرب 96.10.

محمد يوسف

