شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 01-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-01 17:33PM UTC
- توقع ارتفاع سعر البتكوين إلى 117,800$ مع سيطرة موجة صاعدة وإشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية.
- توفر موقع توصيات توصيات عالية الدقة للأسواق العالمية مقابل أسعار اشتراك شهرية مختلفة.
- يمكن الاطلاع على نتائج أداء توصيات VIP للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025 من خلال تقرير الأداء الكامل.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستهدفنا السعري الأخير عند المقاومة المحورية 117,800$، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة بدرجة ميل كبيرة ما يدلل على قوة وسيطرة هذا الاتجاه، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025
موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:
توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًااشترك عبر تيليجرام
للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل