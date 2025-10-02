سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 02-10-2025

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تداولات متقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل بزاوية كبيرة نسبياً ما يشير إلى قوة وسيطرة هذا المسار، خاصة مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب.

