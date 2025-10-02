الاقتصاد

هيدرا (HBARUSDT) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 02-10-2025

2025-10-02 12:28PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم سيرفيس ناو SERVICENOW (NOW) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء ذلك بالتزامن مع استناده أيضاً لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ويأتي هذا مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 871.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والنفسي 1,000$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي

