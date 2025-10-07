سعر سهم أفيرم (AFRM) يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 07-10-2025

تراجع بشكل طفيف سعر سهم إليجنت تكنولوجيز AGILENT TECHNOLOGIES, INC (A) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاه السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابي التي تعزز من استقرار المسار الإيجابي الواضح على المدى القصير، خاصة ويأتي هذا في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 131.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 153.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد