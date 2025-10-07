- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم أفيرم (AFRM) يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 07-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-07 12:29PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع بشكل طفيف سعر سهم إليجنت تكنولوجيز AGILENT TECHNOLOGIES, INC (A) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاه السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابي التي تعزز من استقرار المسار الإيجابي الواضح على المدى القصير، خاصة ويأتي هذا في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 131.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 153.75$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد