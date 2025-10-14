تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 14-10-2025

استقر سعر عملة ألجوراند - ALGORAND (ALGOUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك عقب اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي عرضه للضغط السلبي في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي بها عقب وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة استقراره دون سعر 0.2002$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.1771$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط