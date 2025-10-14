إي آند الإماراتية وسبيس 42 تبحثان تعزيز التعاون بمجال الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الثلاثاء إن سوق العمل في الولايات المتحدة ما زال عالقًا في حالة من الجمود تتسم بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح حتى شهر سبتمبر، إلا أن الاقتصاد ككل "قد يكون على مسار أكثر صلابة مما كان متوقعًا".



وأوضح باول أن صناع السياسة النقدية سيتبعون نهجًا “اجتماعًا بعد اجتماع” بشأن أي خفض إضافي في أسعار الفائدة، في محاولة لتحقيق التوازن بين ضعف سوق العمل من جهة واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2% من جهة أخرى.



وقال باول، في تصريحات معدّة مسبقًا ألقاها خلال مؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال (NABE): “استنادًا إلى البيانات المتاحة لدينا، يمكن القول إن التوقعات الخاصة بالتوظيف والتضخم لم تتغير كثيرًا منذ اجتماع سبتمبر قبل أربعة أسابيع، الذي خفّض خلاله الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية.”



وأضاف أن البيانات المتاحة قبل الإغلاق الحكومي تشير إلى أن النشاط الاقتصادي ربما يسير على مسار أقوى قليلًا مما كان متوقعًا.



“لا مسار خاليًا من المخاطر”



وأكد باول أنه “لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر للسياسة النقدية” في ظل سعي المجلس للتوفيق بين هدفي التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى الانقسام شبه المتساوي بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول توقيت الخفض المقبل لسعر الفائدة — سواء في الاجتماع المقرر لاحقًا هذا الشهر أو في اجتماع ديسمبر — وبين من يرون أن خفضًا واحدًا أو أقل سيكون كافيًا قبل نهاية العام.

وحذّر باول من أن هذه التوقعات قد تتغير مع وصول بيانات جديدة، مضيفًا: “أؤكد مجددًا أن هذه التوقعات يجب فهمها على أنها تمثل مجموعة من النتائج المحتملة، تتغير احتمالاتها مع ظهور معلومات جديدة تُوجّه نهجنا في اتخاذ القرار من اجتماع إلى آخر.” “سنحدد سياستنا استنادًا إلى تطور التوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر، وليس وفق مسار محدد مسبقًا.”



جمود في سوق العمل رغم غياب البيانات الرسمية



وبالرغم من تأجيل صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر بسبب الإغلاق الحكومي، قال باول — الذي خصّص الجزء الأكبر من كلمته لمناقشة سياسة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي — إنه استند إلى مجموعة من البيانات العامة والخاصة للحصول على صورة أوضح عن سوق العمل.



وقال باول: “بينما تم تأجيل البيانات الرسمية المتعلقة بالتوظيف في سبتمبر، تشير الأدلة المتاحة إلى أن كلًّا من عمليات التسريح والتوظيف ما تزال منخفضة، وأن تصورات الأسر حول توافر فرص العمل، وكذلك تصورات الشركات بشأن صعوبة التوظيف، تواصل مسارها التنازلي.”



التضخم المرتفع مرتبط بالرسوم الجمركية



وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم المرتفع يعكس في جزء منه ارتفاع أسعار السلع المتأثرة بالرسوم الجمركية، وليس ضغوطًا تضخمية أوسع نطاقًا في الاقتصاد.



ومن المقرر أن يتلقى الاحتياطي الفيدرالي تحديثًا حول بيانات التضخم الاستهلاكي في 24 أكتوبر، حيث أُبلغ مكتب إحصاءات العمل الأميركي بوجوب نشر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في موعده على الرغم من الإغلاق الحكومي المستمر.



الاجتماع المقبل للفيدرالي نهاية أكتوبر



وسيعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 28 و29 أكتوبر، في وقت يتوقع فيه المستثمرون خفضًا جديدًا بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة.