تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 16-10-2025

بالرغم من ضعف العزم الإيجابي أمام التداولات الأخيرة إلا أن ثبات السعر حتى الآن فوق مستوى الدعم المتمركز عند 23970.00 يعزز فرص تفعيله للهجوم الصاعد لنتوقع اندفاعه قريبا نحو 24370.00 و24570.00 على التوالي.

لابد من التنويه إلى أن محاولة كسر السعر للدعم الحالي والثبات أدناه, سيلغي ذلك الترجيح الصاعد للفترة الحالية ليضطر لتكبد العديد من الخسائر بتسلله نحو 23830.00 و23680.00 قبل أي محاولة لتفعيل المسار الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24050.00 و 24570.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم