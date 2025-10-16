الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 16-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 16-10-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 16-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 16-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-16 05:10AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من ضعف العزم الإيجابي أمام التداولات الأخيرة إلا أن ثبات السعر حتى الآن فوق مستوى الدعم المتمركز عند 23970.00 يعزز فرص تفعيله للهجوم الصاعد لنتوقع اندفاعه قريبا نحو 24370.00 و24570.00 على التوالي.

 

لابد من التنويه إلى أن محاولة كسر السعر للدعم الحالي والثبات أدناه, سيلغي ذلك الترجيح الصاعد للفترة الحالية ليضطر لتكبد العديد من الخسائر بتسلله نحو 23830.00 و23680.00 قبل أي محاولة لتفعيل المسار الصاعد من جديد.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24050.00 و 24570.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا