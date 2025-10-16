تحديث توقع سعر الذهب اليوم 16-10-2025

استسلم سعر المؤشر بتداولاته الأخيرة لثبات الحاجز المستقر عند 99.25 إضافة لتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 ليضطر لتشكيل بعض الموجات الهابطة ليستقر من خلالها دون محور المتوسط المتحرك 55 واستهدافه لمستوى 98.10.

مواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية حاليا للعزم السلبي سيزيد ذلك فرص تقديم السعر لتداولات سلبية إضافية لنتوقع تكبده لخسائر إضافية باستهدافه لمستوى 97.80 و97.55 على التوالي, أما تفعيل المسار الصاعد فإن ذلك يتطلب من السعر تشكيل اندفاع صاعد قوي ليستقر من خلاله فوق الحاجز المذكور سابقا.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.80 و 98.80

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز