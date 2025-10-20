شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الفرنسي يصعد بأرباحه إلى 1.35 مليار ريال في الربع الثالث 2025 والان مع بالتفاصيل

•حكومة ليكورنو تنجو من تصويت بحجب الثقة في البرلمان

•السوق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ،ليقترب مرة أخرى من ملامسة أعلى مستوى في أسبوعين ،وسط انحسار المخاوف السياسية في فرنسا "ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو".



نجت حكومة "سيباستيان ليكورنو" مرتين من حجب للثقة في البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي ،خاصة بعد حصولها على بعض الدعم بعد قرار تعليق إصلاح التقاعد حتى ما بعد انتخابات الرئاسية في 2027.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى (1.1674$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1651$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1650$).



•أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.1728 دولارًا.



•وحقق اليورو الأسبوع المنصرم ارتفاع بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب أسبوعي في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة،بفضل التطورات السياسية الإيجابية في فرنسا.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.15% ،ليستأنف خسائره التي توقفت يوم الجمعة ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى في أسبوعين ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع في ظل الاحتمالات شبه الكاملة حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين في أكتوبر وديسمبر ،بهدف وقف التدهور المستمر في سوق العمل الأمريكي.



التطورات السياسية في فرنسا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي "سيباستيان ليكورنو" الأسبوع الماضي تعليق تنفيذ إصلاح نظام التقاعد لعام 2023 حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات السياسية والاجتماعية، واستجابةً لضغوط مكثفة من المشرعين اليساريين الذين اعتبروا أن المضي في الإصلاح قد يهدد الاستقرار السياسي للحكومة الجديدة.



وبفضل تلك الخطوة ،نجا ليكورنو من تصويتين بحجب الثقة في البرلمان الفرنسي ، محققًا إعفاءً مؤقتًا لحكومته ، وفرصة لتقديم ميزانية لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.



ويرى المحللون أن تلك التطورات تعكس تحولًا نحو سياسات مالية أقل تقشفًا مقارنة بالحكومة السابقة، في إشارة إلى رغبة ليكورنو في تهدئة الشارع الفرنسي وتعزيز الثقة في حكومته الناشئة.



الفائدة الأوروبية

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أكتوبر مستقر حاليًا بأقل من 10%.



•قلص المتداولون رهاناتهم على تخفيف البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، مُشيرين إلى انتهاء دورة خفض أسعار الفائدة لهذا العام.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرون صدور عديد البيانات الاقتصادية فى أوروبا ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.



نظرة فنية

