تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 20-10-2025

انخفض سعر سهم ألتا بيوتي ULTA BEAUTY (ULTA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليرتكز بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم الحالي 529.20$، ليستهدف مستوى المقاومة 572.20$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد