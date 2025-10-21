- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 21-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-21 12:08PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم قليلاً سهم كومكاست COMCAST CORPORATION (CMCSA) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.
لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 31.00$، ليستهدف مستوى الدعم 28.90$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط